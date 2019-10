Egy minden eddiginél nagyobb gyűjteményt kaphat a Fallout-sorozat

Bár a Bethesda egyelőre még nem tette hivatalossá, az Amazon azonban idő előtt kiszivárogtatta a Fallout Legacy Collection hírét, mely egy minden eddiginél átfogóbb csomag lehet a népszerű RPG kapcsán.





A kérdéses pakk állítólag, és gyakorlatilag az összes eddig megjelent Fallout-játékot felvonultatja majd, kivéve a legutóbbi Fallout 76-ot, illetve az amúgy is ingyen beszerezhető Fallout Sheltert.A csomagban tehát a Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout: New Vegas Ultimate Edition és Fallout 4 GOTY kaptak helyet, méghozzá a megjelent letölthető tartalmak társaságában, és hogy mennyire érdemes komolyan venni a felbukkant hírt, azt jól mutatja, hogy már egy dobozkép is napvilágot látott a szivárgás mellé.