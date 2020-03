Egy mestermű lett a Persona 5 Royal a külföldi kritikusok szerint

Persona 5 Royal jött, látott és mindent letarolt a külföldi kritikusok szerint, hiszen az első pontozások alapján egyik legjobban értékelt PS4-címről beszélhetünk, csupa-csupa 100%-os értékeléssel övezve.

Metacritic-en konkrétan, ami a PS4-es játékok közül az egyik legmagasabbnak számít, miközben az eredeti Persona 5 (hiszen a szóban forgó alany egy kibővített variáns) 93 pontra lett értékelve, ami azt jelzi, hogy még egy "szimpla" kibővítéssel is hatalmasat tudtak gurítani a fejlesztők. Íme a pontok:RPG Site: 10/10DualShockers: 10/10TheSixthAxis: 10/10Slant Magazine: 5/5We Got This Covered: 4.5/5