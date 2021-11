Egy megbízható szivárogtató szerint ismét készül a Half-Life 3 a Valve-nál

Ismét felröppent a pletyka, hogy készülőben van a Half-Life 3 a Valve-nál - bár ez az állítás az elmúlt 15 év nagy részében már több tucatszor elhangzott, a Half-Life: Alyx megjelenése után sok rajongó újra reményt kapott arra, hogy a harmadik etap egy nap talán mégiscsak elkészül.

Jelenleg még nem tudni, hogy a játék valóban napvilágot lát-e valaha, egy elismert Valve bennfentes most világossá tette, hogy a projekten valamilyen formában dolgoznak. Tyler McVicker, aki gyakran pontosan szivárogtat, ha a Valve dolgairól van szó, azt mondta, hogy a Half-Life 3 jelenleg is fejlesztés alatt áll a Valve-nál.Elmondása szerint egy nagyon kis csoport dolgozik a Half-Life 3-on, majd a projekt egészéről bővebben kifejtve McVicker elmondta, hogy a Valve, mint cég, jelenleg állítólag sokkal inkább az olyan projektekre koncentrál, mint a Steam Deck, ami azt jelenti, hogy lényegében semmilyen erőforrást nem fektetnek a Half-Life 3 fejlesztőcsapatába.Sőt, McVicker azt is mondja, hogy a játékon dolgozó stúdiótagok valószínűleg nem számítanak majd "értékteremtő" alkalmazottaknak, ami azt jelenti, hogy

Nézd nagyban ezt a videót!