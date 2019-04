Egy brit fiú a Destiny háttérsztoriját adta be angol tanárának házi feladat gyanánt

Sajnos a játékokon keresztül nem mutatja ki a foga fehérjét, azonban a Destiny-játékok világa meglehetősen bőséges lore-ral rendelkezik, amiből bőven tudunk olvasgatni az Ishtar Collective nevű gyűjtőoldalon.

Úgy fest, hogy a Bungie alkotásának háttérsztorija olyannyira megtetszett egy brit fiúnak, Lucas-nak, hogy minden bizonnyal a házi feladata helyett ezt nyújtotta be angol tanárának, ugyanis az Ishtar Collective Twitter-csatornáján került publikálásra egy email, miszerint egy Jennifer nevű angol tanár szerintFogalmunk sincs, mi történik, ki is ez a titokzatos Lucas, aki nemes egyszerűséggel tálcán nyújtotta át a Destiny lore-t, de az biztos, hogy megindította a mémhadjáratot, merthogy az Ishtar Collective átnevezte magát Twitteren "Lucas"-ra, majd valaki válaszolt erre egy képpel, amin Richard Dawkins tudóst láthatjuk, a pólójára pedig azt a szöveget szerkesztette: "We are all Lucas".