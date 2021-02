Egyenesen Lengyelországból érkezik a Tekken 7 következő karaktere

A Bandai Namco megszellőztette a népszerű verekedős játék, a Tekken 7 soron következő DLC-s karakterét, akiről bár még egyelőre semmit nem tudunk, annyit azért már sejthetünk, hogy egyenesen Lengyelországból száguld be az új harcos a gárdába.

2021 tavaszának elején várhatjuk az illetőt, akiről nagyjából annyit tudunk, hogy egy hatósági szerv előkelő tagjáról van szó, legalábbis előkerül a lengyel miniszterelnök is a rövidke kis teaserben, valamint az új harcos említést tesz róla, hogy Lengyelország népéért kell nyernie.Értelemszerűen minden platformra meg fog jelenni a karakter, ellenben azt még nem tudni, hogy a fejlesztők mikor terveznek egy kicsit konkrétabban is csiripelni az új harcosról. Addig is viszont itt van egy a rövidke kis kedvcsináló, lessétek meg:

