Egy legendás fegyverről szól a legújabb God of War trailer

A Sony jóvoltából egy újabb kedvcsinálóval gyarapodott a God of War, egészen pontosan a The Lost Pages of Norse Myth videó-sorozat, amivel azt próbálják bizonyítani az alkotók, hogy mennyire beleásták magukat a készítés során a viking mitológiába.

Merthogy Kratos és kisfia ezúttal az északi istenekkel méri össze tudását, miközben egy halom olyan történet is megelevenedik előttük, ami nem kapott helyet minden történelemkönyvben, így az alábbi videó isA Leviathant eredetileg a Huldra testvérek kovácsoltatták annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsenek birodalmukban, azonban a fegyver ennél sokkal többre vitte, de hogy mégis milyen legenda csatlakozik hozzá, azt most ti is megismerhetitek az alábbi videóból.

