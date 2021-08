Egy külön zenei albumot készítenek az Eidos Montrealosok a Marvel's Guardians of the Galaxy-hoz

A galaxis őrzői filmek sajátossága és jellegzetessége volt, hogy Peter Quill, avagy Űrlord egy kazettát hordozott magával, amely egyben az irtó király zenei albumot is magában hordozta, és persze a játékadaptáció is valami hasonlót fog elkövetni.

A Marvel's Guardians of the Galaxy című Eidos Montreal alkotáshoz a fejlesztők tető alá hozták a Space Rider nevezetű lemezt, melyet a csapat zenei részlegének egy része alkotott meg. A játék világában Peter Quill kedvenc bandájának a neve Space Rider,Az eredeti zenéken túl lesz sok-sok licencelt muzsika is, például Iron Maiden, KISS, New Kids on the Block, sőt még Rick Astley nótákat is találunk az albumon, és a lejátszott nótát mi magunk választhatjuk ki a harcok alatt.

