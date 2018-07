Egy külföldi tehetségkutatóban a Civilization IV főtémáját adta elő egy kórus

Nem kevesebb, mint 145 énekes állt össze egy kórusba, akik Angel City Chorale néven próbáltak szerencsét az America's Got Talent nevezetű külföldi giga tehetségkutatóban, előadásukkal pedig a játékosok szívét melengették meg.

A társaság a Civilization 4 főtémáját, a Baba Yetu című tételt énekelték el,, természetesen tovább is jutottak ennek hála. A Baba Yetu volt az első nóta a videójátékok történelmében, mely Grammy Díjat nyert, nem véletlenül, hisz a muzsika valóban elsöprő erejű.Bár rengeteg másik játékhoz komponált zene is megérdemelné a rivaldafényt, örüljünk, hogy egyelőre ezt hallhatjuk a mainstream médiában, és reménykedjünk, hogy legközelebb is valami hasonló jellegű performanszszal készülnek. Ha már itt tartunk, ti melyik videójátékhoz készült zenei tételt hallgatnátok meg az előadásukban?

Nézd nagyban ezt a videót!