Demót kapott a Final Fantasy VII Remake, de van egy rossz hír is

Bár a Final Fantasy VII Remake -ben alapvetően benne lesz Red XIII, viszont sokunk bánatára nem lesz játszható a kérdéses közönségkedvenc karakter, ahogyan az kiderült Naoki Hamaguchi társrendező nyilatkozatából.

Red XIII-t ehelyett MI által irányított karakter lesz, aki bár ott feszíthet majd a csapatunkban. A döntés mögött az áll Hamaguchi elmondása alapján, hogy mivel a szóban forgó figura a sztori vége felé csapódik be a történések kulminálásába, így nem sok értelme van őt játszhatóvá tenni, lévén ezen módon nincs elég idő ahhoz, hogy a játékos megtapasztalja a karakterívét és fejlődését.Ennek ellenére emberünk azt is megerősítette, hogy a nosztalgikus támadásai, mozdulatai vissza fognak térni. Érdekesség, hogy Hamaguchi, hiszen mint azt tudjuk, fejezetekre bontott gigaalkotás lesz a Final Fantasy VII Remake , így még nincs minden veszve.Ugyanakkor a jó hírek farvizére evezve: hivatalosan is megérkezett az alkotás demója PS4-re, így most bárki kipróbálhatja a címet. Ugorjatok rá, majd számoljatok be az élményeitekről!