Egy közel 15 perces gameplay videót kapott a Destroy All Humans! Remake

Bár kifejezetten eseménytelen eddig a PAX East 2020 esemény, azért a THQ Nordic nem okozott nekünk csalódást, lévén a kiadó az expóra időzítve bemutatta a Destroy All Humans! Remake legújabb mozgóképét.

Ez pedig rögtön egy közel 15 perces gameplay videó lett a sorban, mely nagyszerűen megmutatja nekünk, hogy mit sikerült kihoznia a Black Forest Games fejlesztőinek az emberiség elpusztítása miatt érkező humoros űrlények legendás kalandjából.Bár a játékmenet terén sok változás nincs, azért a modernizált grafika miatt így is nagy élményt nyújt az alábbi felvétel. Kár, hogy megjelenési dátum továbbra sincs, csak annyi biztos, hogy a Destroy All Humans! Remake PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is érkezik majd.