Egy nagyon kedves kis videót kaptunk a Gearbox csapatától a Borderlands 3 kapcsán, melynek az volt a célja, hogy az alkotók megfelelő körülmények között tudjanak köszönetet mondani rajongóiknak a támogatásért.

Ennek megfelelően az alábbi felvételen a csapat több fejlesztője is megszólal, hogy a köszönetnyilvánítás mellett a Borderlands 3 munkálatairól beszéljen nekünk, ezáltal rengeteg érdekességet hallhatunk, de ha nem értjük az angolt, akkor is Borderlands 3 várhatóan szeptember 13-án jelenhet majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, tehát jövő pénteken már mi is csatlakozhatunk majd az alkotás enyhén őrült élményéhez.

