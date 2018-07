Egy komplett falut menedzselhetünk az első Kingdom Come: Deliverance DLC-ben

A Warhorse Studios munkatársai elérhetővé tették a Kingdom Come: Deliverance első letölthető tartalmát, mely From the Ashes címmel robogott be a szuper középkori RPG-hez, a fejlesztők pedig most egy tartalmas videóban mutatják meg nekünk a DLC sajátosságait.

Mint kiderült, a From the Ashes bővítmény telepítésével egy alapos településmenedzsment vár majd ránk az alkotás részeként, ezáltal lehetőségünk nyílik felépíteni saját falunkat, ahol mi gondoskodunk az épületekről, a falusiak vitáinak rendezéséről, de olyan apróságokról is, minthogy, vagy hol tudjanak harcolni az emberek.A nagy építkezés során figyelembe kell venni költségeinket, miközben a szükséges munkálatokhoz akár NPC-ket is bérelhetünk, de ha megvan a játék és kíváncsi vagy rá, inkább próbáld ki magad az újdonságot, vagy nézz bele az alábbi videó által:

Nézd nagyban ezt a videót!