Egy kis melóval most ingyen letöltheted a The Witcher: Enhanced Edition-t

Ha szeretnéd kideríteni, hogy honnan indult világhódító útjára a The Witcher-sorozat, esetleg felidéznéd az első epizódot, akkor most van egy jó hírünk a számodra: egy kis melóval teljesen szabadon letöltheted magadnak a legendás bemutatkozó részt.

Hogy mit kell dolgozni hozzá? Nyugalom, semmi extra dolog,, hogy feltelepítjük magunknak a Good Old Games-en keresztül a Gwent kártyajátékot , ami nem nagy kaland, hiszen ingyenes, gyorsan lent is van, hovatovább elég jó ahhoz, hogy ne próbáljuk ki.Ha ezzel megvagyunk, ugyanarról a felhasználói fiókról, amiről a Gwentet telepítettük,, majd ha ezt is elvégeztük, hovatovább mindent jól csináltunk, akkor az IDE KATTINTVA elérhető adatlapon ingyen letölthetőnek kell látnunk a The Witcher: Enhanced Edition-t.