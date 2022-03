Egy kazal régebbi tartalom ingyenessé válik a The Lord of the Rings Online-ban

The Lord of the Rings Online tizenötödik évfordulója alkalmából a fejlesztő Standing Stone Games az MMORPG meglévő bővítményeinek nagy részét, valamint több prémium osztályt is teljesen ingyenessé tesz.

Ezek a mostantól ingyenes bővítések közé tartoznak a Mines of Moria, Siege of Mirkwood, Rise of Isengard, Riders of Rohan és Helm's Deep. A VIP-előfizetők emellett a játék újabb Mordor, Minas Morgul és War of the Three Peaks bővítményeihez is hozzáférést kapnak további költségek nélkül.Több osztály, valamint a High-Elf faj is ingyenessé válik minden játékos számára. Ezek közé tartozik a Rune-keeper, a Warden és a Beorning osztály. A játék 15. évfordulójára vonatkozó tervekről itt olvashatsz bővebben.