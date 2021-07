Egy kazal PvE kontentet hoz a Red Dead Online legújabb ingyenes frissítése, a Blood Money

Bár a Red Dead Online sosem lett akkora siker, mint a GTA Online, a Rockstar mégis igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy tartalommal töltsék fel az online vadnyugatot, most például a Blood Money frissítés bejelentésével teszik mindezt.

A július 13-án debütáló, totál ingyenes frissítésben egy kazal új PvE kontenttel találkozunk. Egyrészt Angelo Bronte jobbkeze, Guido Martelli fog nekünk mindenféle megbízást adni, aztán ott vannak a Crimes küldetések, melyeket Martelli kontaktjaitól vehetünk fel. Utóbbiba tartoznak a túszul ejtések, a behajtási melók, rablások.Akár egyedül, akár co-opban is játszhatjuk ezeket, illetve újfajta szezonbérlettel is találkozik, a The Quick Draw Clubbal. Ezek "gyors lefolyású szezonbérletek", melyeknek darabja 25 aranyrúdba kerül, és mindegyik 25 szintet tartalmaz. Ezenfelül a PC-sek örülhetnek, akik Nvidia RTX videokártyával játszanak, tekintve hogy DLSS támogatást kap a komplett Red Dead Redemption 2 -es élmény.

Nézd nagyban ezt a videót!