Egy kazal frissítés fog érkezni a Battlefield 2042-höz

Finoman szólva sem indult problémamentesen a Battlefield 2042 startja, komoly tartalmi, technikai, balansz és szerverügyi gondok is vannak szép számmal, azonban a DICE ezt igyekszik kijavítani.

A fejlesztőcsapat hivatalosan is elnézést kért a rajongóktól, valamint három darab frissítést is bejelentettek , ebből az első még a megjelenés napján megérkezett, a második a holnapi nap során, november 25-én fog begurulni, ami, míg a harmadik szintén ezt a sormintát fogja követni, azonban megjelenéséről csak annyit lehet tudni, hogy valamikor a decemberi hónap elején fog megérkezni.Szó van egy negyedik frissítésről is, ami valamikor az ünnepi időszak fele fog érkezni. A fejlesztőket nem lehet megvádolni azzal, hogy nem próbálnák meg kijavítani, amit lehet, szükség is van rá, hiszen a Battlefield 2042 egyelőre meglehetősen rosszul szerepel a játékosok visszajelzései alapján.