Egy jótékonysági koncerten ismét élőben hallhatjuk a Fallout és a Skyrim zenéit

A Bethesda bejelentette, hogy egy jótékonysági esemény részeként a Parallax Orchestra and Choir novemberben ismét színpadra állítja a Fallout-sorozat és a Skyrim legjobb zenéit, méghozzá a War Child UK nevű alapítvány felkérésére.

A szimfonikus koncert programja a hírek szerint már nemcsak a Fallout 3 és a Fallout 4, hanem a Fallout 76 néhány dallamát is felvonultatja majd, de a Skyrim legjobb tételeinek előadása mellett néhány meglepetésre is számíthatnak azok, akik ellátogatnak a rendezvényre.A koncertből származó összes bevétel ta War Child UK alapítványokon keresztül, ennek megfelelően a jegyárak is magasak lesznek, a koncertre ugyanis a mai naptól lehet majd megvenni a belépőket, melyek 45 fontba, azaz mintegy 16 ezer forintba kerülnek.Természetesen lesznek majd drágább VIP jegyek is, amikért exkluzív merchandise termékek várnak ránk - köztük egy Inon Zur által dedikált Fallout 76 poszter -, de várhatók Meet and Greet belépők is, melyekkel magával Zurral, a nagyszerű zenék komponálójával is találkozhatnak a rajongók.