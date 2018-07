Másfél óra alatt rohant végig egy speedrunner a Fallout-játékokon

Lehet azon vitatkozni, hogy a játékok minél gyorsabb végigvitele mennyire bír kardinális jelentőséggel, de amikor valaki az egész Fallout-szériát másfél óra alatt pörgeti ki, akkor jogosan vonja fel mindenki a szemöldökét.

A lelkes elkövető tomatoanus volt, aki egy úgynevezett "any% speedrun" keretei között hozta össze az eredményt, melynek lényege, hogy a lehető legrövidebb alatt jusson túl emberünk a finálén.A Fallout: New Vegasban tomatoanus mindössze két másodperccel csúszott le személyes rekordjának megdöntéséről, mely 13 percnyi időtöltés volt számára, a maradék háromnegyed órában pedig levezetésként kipörgette a Fallout 4 -et. Másfél óra alatt én speciel a harmadik felvonás Vaultjából sem értem ki.A bámulatos eredményt teljes egészében megtekinthetitek itt:

