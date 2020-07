Egy iparági belsős szerint nem érdemes várni árcédulát és megjelenési dátumot a júliusi Xbox eseményen

Jeff Grubb, a VentureBeat újságírója, egyben iparági belsős juttatta napvilágra értesüléseit, melyek szerint a Microsoft nem fog árcédulát és megjelenési dátumot villantani az Xbox Series X-hez kapcsolódóan a hamarosan esedékes eseményen.

Július 23-án fog a redmondi zöld beszélni a következő generációs konzoljára érkező játékairól, azonban Grubb szerint az imént említett információk kimaradnak az eventről. Úgy tudja, hogy, amikor is az Xbox Lockhart is le lesz leplezve.Utóbbi ugyebár a következő generáció egy gyengébb darabja lesz, ami főleg a full HD felbontásban történő játék mellett teszi le a voksát. Hogy mennyire probléma, hogy az ünnepi szezon előtt mindössze ennyivel villantanak meg ilyen kardinális infókat, az megint más kérdés, de talán ők is kivárásra játszanak, mint a Sony.