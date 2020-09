Egy igazi szörnyeteg lesz méret tekintetében a PS5

Sokunk fantáziáját kapásból megragadta a PS5 külleme, hiszen egy egészen érdekes formavilágot kapott a Sony next-gen konzolja, ugyanakkor friss képek alapján konstatálhatjuk, hogy egy igazi szörnyeteg lesz a gép.

Hogy ki szerint szép és ki tartja csúnyának, az természetesen ízlés kérdése, viszont egy valami kétségtelen: fotók alapján már most lejön, hogy egy batár nagy monstrumról van szó, aminek bizony kelleni fog a hely. Sőt mi több, a kiegészítőkről is láthatunk néhány állóképet.Amit többen felvetettek kérdésként, hogy mégis, merthogy bár úgy tudni, hogy lesz a masinán, mégsem látni sehol. A talpazatot is külön lencsevégre kapták, így kapunk egy masszív betekintést: