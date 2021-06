A Sonic Team rendezője és producere, Takashi Iizuka nyilatkozott a 2022-ben megjelenő friss Sonic-rész kapcsán, amelyről eddig ugyebár nem tudjuk, hogy mi lesz a címe, ugyanakkor Iizuka állításai alapján egy kicsit jobban elhelyezhetjük a térképen a készülő alkotást.

Iizuka azzal kezdte, hogy ő maga nem mondhat sokat a játékról egyelőre, azt viszont biztosra állította, hogy ez a titokzatos új cím minden tekintetben akkora fejlődést fog produkálni, amekkorát egy modern Sonic-játéktól elvárhatunk.Természetesen a magas intenzitású játékmenetet most is meg fogják tartani, amik a korábbi Sonic-részeket is meghatározták, viszont ennél jóval többet is nyújtani fognak, amely a meglévő és új rajongókat is bevonzhatja majd a későbbiekben.