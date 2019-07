Egy igazi érzelmi hullámvasút lesz a Cyberpunk 2077

Nagy dolgokat szeretne véghezvinni a Cyberpunk 2077 által a CD Projekt RED, amit igyekeznek lépten-nyomon bizonyítani, így Pawel Sasko küldetés dizájner a Gamereactornak elmesélte, hogy egy igazi érzelmi hullámvasút lesz a szerepjáték.

A céljuk ugyanis az, hogy a komor világ ellenére a cyberpunk kalandot is megtöltsék érzelmekben gazdag küldetésekkel - a lá The Witcher 3: Wild Hunt -, ennek megfelelőenBár mindezek nagy szavaknak tűnhetnek, hiszen tudjuk jól, milyen nehéz egy videojátékkal érzelmeket kisajtolni az emberből, de miután a The Witcher 3 néhány küldetésén sokszor még mi is pityeregtünk - igen, vállaljuk -, hajlamosak vagyunk elhinni a lengyeleknek ezt az ígéretet, és reméljük, hogy meg is tartják majd.