Egy időben készült a Dead or Alive 7, de törölték a játékot

Évek óta várjuk már, hogy történjen valami a Dead or Alive háza táján, azonban úgy tűnik, hogy a készítők hajthatatlanok, és most az is kiderült, hogy pontosan miért van ez így.

A Team Ninja ugyanis egykoron nagyon rá volt állva arra, hogy legyen folytatás, sőt mi több, Hiroaki Morita a Twitteren mesélte el a rajongóknak, hogy, de ezt a szerelemprojektet gyakorlatilag csak Yohei Shinbori hajtotta, aki a sorozat rendezője volt.Ő azonban bőven a megjelenés előtt nyugdíjba ment, a vezetés pedig azonnal darabokra szedte a projektet, így magát a fejlesztést kukázta, a csapatot pedig más alkotásokra állította rá. Reméljük azért, hogy ez az állapot csak átmeneti lesz.