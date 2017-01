Egy ideig ne számítsunk új Deus Ex-játékra

Egy érdekes cikket közölt az Eurogamer csapata azzal kapcsolatban, hogy bármennyire is szeretnék a rajongók, nem valószínű, hogy belátható időn belül egy újabb Deus Ex-játék kerülhet fel a boltok polcaira, hiszen a stúdió jelenleg legalább három másik projekten munkálkodik.

Mint ismert, csak a Deus Ex: Mankind Divided is öt évet vett igénybe a stúdiónál úgy, hogy közben mondhatni semmi mással sem foglalkoztak, a lap azonban rávilágított arra, hogy a csapat most besegít a Crystal Dynamics-nakelkészülésébe, de a Square Enix-féle Marvel-egyezmény jóvoltábólis dolgozhatnak már.Ha mindez nem lenne elég, az Eurogamer szerint a stúdió, így a három projekt mellé egy ideig biztosan nem tudnak majd besűríteni egy negyediket is.