Egy ideig ingyen beszerezhető a Black Desert Online

Korábban volt már rá példa, hogy a Steamen keresztül ingyen osztogatták a Pearl Abyss népszerű MMORPG-jét, nevezetesen a Black Desert Online -t, azonban megint csak egy limitált időre szól az ajánlat, úgyhogy nem árt sietni.

Egészen, ehhez pedig mindössze annyi a teendő, hogy ellátogattok a játék adatlapjára , ahol egy kattintással behúzhatjátok a szoftvert, és onnantól kezdve értelemszerűen a könyvtáratokban is marad.A mai napig folyamatosan látják el friss tartalommal a produktumot, a közönség mérete is napról napra növekszik, úgyhogy amiatt sem kell aggódni, hogy netán egy kihalófélben lévő játékba csatlakozol be. Bátran huppanj fel a vonatra, ha érdekel egy jó MMORPG!