Egy ideig a God of War alkotói is dolgoztak a Six Days in Fallujah-n

Six Days in Fallujah egy igencsak érdekes darab, aminek már a fejlesztése is egy igazi kalandnak tudható be, lévén körülbelül egy évtizede nem talált a projekt kiadóra, holott egyébként egy friss pletyka szerint a nagy neveknél is járt a fejlesztési procedúra.

John Garvin, a Days Gone írója elmondta egy interjú során, hogy, akiknek a God of Wart is köszönhetjük. Garvin saját maga volt ott annál a meetingnél, melyen zöld lámpát kapott a csapat, hogy dolgozzanak a játékon.Ez mindössze csak egy ideig tartott, végül elkerült tőlük a projekt, ellenben mindenképp érdekes sztori húzódhat meg a dolog mögött, hogy mégis miért adtak túl végül a munkálatokon, és egyáltalán milyen lett volna a végeredmény, ha az ő kezeik között formálódik.