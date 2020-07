A videojáték-fejlesztő stúdiók szerencsére még mindig igyekeznek betartani a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedéseket, így otthonról dolgozva oldják meg a kihívásokat, amiket a munkálatok eléjük tárnak, viszont ez néhány halasztással is jár.

A Hangar 13 most a Mafia: Definitive Edition kapcsán jelentette be, hogy az eredetileg tervezett augusztus 28-ai időpont helyett, PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.Apróbb öröm az ürömben, hogy cserébe az alkotók nemsokára megörvendeztetnek minket vadonatúj látnivalókkal, hiszen július 22-én gameplay trailert fognak prezentálni, hogy egy kicsit jobban is megismerkedhessünk a felújított Mafia-élménnyel.