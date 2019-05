Egy hónapnyi némaság után a BioWare kiadott egy frissítést az Anthemhez

Nem éppen nevezhető kiválónak az a fajta kommunikáció, amit a BioWare az utóbbi időben intéz az Anthem kapcsán, lévén, mint azt a napokban megírtuk, egy hónapnyi teljes néma csendbe vonult a csapat

Most viszont szinte a semmiből hozakodtak elő egy frissítéssel , avagy az 1.2.0 verziószámú javítással, ami néhány kisebb újdonságot szállított. Például most már Free Playben gyorsutazhatunk a Striderek között, jelzi a térkép, merre lesznek a lootot dobó rosszarcúak, valamint a helyrepofozott iránytűnek köszönhetően a gyűjthető cuccok is könnyebben megtalálhatóak lesznek.Továbbá a töltőképernyőkön most már olvashatunk a lore-ból bizonyos szeletkéket, egy, a voice chatet helyettesíteni képes kommunikációs rendszert is implementáltak, ellenben ami talán a legfontosabb, hogy, amit a mai nap során fognak egy stream keretein belül leleplezni. Ezzel együtt egyébiránt egy tesztszerver is élesedik, amelyen első körben kipróbálható lesz a Cataclysm.