Egy hónap alatt 131 milliós bevételt generált a digitális eladásokból a God of War

A God of War a PS4 és a Sony egyik legnagyobb sikertörténete, ez nem titok senki előtt, mint ahogyan az sem, hogy már a megjelenés után három nappal több mint 3 millió példány ment el belőle, mely számok időközben újabb milliókkal gyarapodhattak.

Ez derült ki a SuperData legfrissebb elemzéséből, akik úgy számoltak utólag, hogy csak a megjelenés havában és csak a digitális eladásokból 131 millió dollár bevételt hozott Kratos legutóbbi kalandja, amiEz elképesztő teljesítmény, és majdhogynem páratlan is, elég csak arra gondolni, hogy a hasonló ligában indult Uncharted 4 is "csak" 56 millió dollárt tudott összehozni egy hónap alatt a digitális eladásokból, de a The Witcher 3-nak sem sikerült 69 milliónál többet.