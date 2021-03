Egy hetet csúszik a Mortal Kombat film megjelenése

Tűkön ülve várjuk már a Mortal Kombat film megjelenését, amit eredetileg a stúdió április 16-ára tűzött ki, azonban a Warner Bros most jelezte, hogy egy hetet tolnak a premieren, így majd csak április 23-án láthatjuk az adaptációt.

Többször is eltolták már a megjelenést a jelenleg tomboló pandémia miatt, azonban a többi halasztásnál több hónapos késleltetésről volt szó, úgyhogy most igencsak olcsón megúszta a film a dolgot. Azt pontosan nem tudni, hogy mi az oka ennek a hangyányi kis csúszásnak, de remélhetőleg ez az utolsó, ésSimon McQuoid filmje ugyebár masszív R-besorolással készül, úgyhogy vérengzésben abszolút nem lesz hiány, ahogyan azt az első trailer be is bizonyította.

