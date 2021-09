Egy hét sem kellett hozzá, máris egymillió leszállított példánynál tart a Tales of Arise

Már most óriási sikernek örvend a Tales of Arise , mert bár alapvetően egy rétegjátékról van szó, egy JRPG-ről, mégis máris egymillió leszállított példányszámnál tart az alkotás.

Természetesen ebbe beletartoznak a boltok polcaira kihelyezett darabok valamint a digitális eladások is. A Bandai Namco bejelentése szerint ezzel a Tales-franchise leggyorsabban fogyó epizódjáról beszélhetünk, sőt mi több, a komplett Tales-széria elérte a 25 millió eladási mérföldkövet.Szeptember 10-én jelent meg a Tales of Arise PC-n, PS4-en, Xbox One-on, PS5-ön és Xbox Series S / X-en, ami nemcsak a kritkusok, de a közönség szeretetét is elnyerte, tekintve hogy egy borzasztóan minőségi alkotással gazdagodtunk.