Egy hét múlva érkezik a Ghost Recon Wildlands következő nagy frissítése egy új PvE móddal

A Ubisoft bejelentette, hogy Special Operation 4 név alatt éppen egy hét múlva, azaz február 27-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is a Ghost Recon Wildlands következő nagy frissítése, ami egy sor újdonsággal bővíti az alapokat.

A Year 2 utolsó nagy frissítésének, ami mellett érkezik egy új PvP kaszt és néhány ehhez a mókához kapcsolódó pálya, sőt Time of Day név alatt a szóló kampány is bővítésre kerül.Ez azonban még mindig nem minden, hiszen a frissítéssel bővül a Battle Crate, a Prestige Crate, de jönnek extra kihívások, ezekhez friss jutalmak, hovatovább két új PvP eventtel is gazdagodik a kínálat, aki pedig megvette a Year 2 Pass-t korábban, az újabb ingyenes fegyverekhez és tárgyakhoz juthat hozzá egy héttel korábban az új Ghost War kaszt mellett.

