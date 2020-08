Egy hét alatt két millióan vették meg a Steamen a Fall Guys-t

Fall Guys jött, látott és mindent letarolt: a Battle Royale alapokra épülő, mégis a műfaj hagyományos alkotásaitól totálisan eltérő módon létrehozott cím mindössze egy hét alatt kétmilliós példányszámban kelt el a Steamen.

Aki esetleg nem tudná, a Fall Guys -ban gyakorlatilag minijátékok összessége van, melyek során a játékosoknak az ügyességüket és az eszüket használva kell továbbjutniuk, ígyAz alkotás PS4-en is megjelent, ám ott még nem tudni, hogy hányan vásárolták meg, nagy valószínűséggel azért, mert ott a PS Plus kínálat része, ergo vélhetően túlzottan sokan nem ruháztak be rá. Egy biztos: kiváló rajtot vett a végtelenül szimpatikus Fall Guys , reméljük kitart a lelkesedés!