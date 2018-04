Egy halálos ellenség, a Revenant kapta a főszerepet a legújabb God of War videón

Újabb nap, újabb God of War videó, melyen a Sony Santa Monica csapata egy fejlesztői napló részeként egy halálos ellenfél, a Revenant bemutatását állította a középpontba, aki nem tűnik olyan félelmetesnek, mint a trollok.

Veszélytelennek azonban így sem mondanánk őket, olyannyira nem, hogy az alábbi videón már, ezáltal kijelenthetjük, hogy tudnak majd meglepetést okozni nekünk a harcok során.Ha már neked is tele van a hócipőd a God of War videókkal, egy nagyszerű hír, hogy már csak egyet kell aludni ahhoz, hogy végre újra Kratos oldalán kalandozhassunk, ezáltal várhatóan holnap már a boltok polcain is megtalálható lesz az idei egyik legjobban várt PS4-exkluzívja.

