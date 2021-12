Egy glitch-nek köszönhetően már most játszható helyi kooperatív módban a Halo Infinite kampánya

Egy Halo Infinite játékos felfedezett egy hibát, amely lehetővé teszi a helyi kooperatív módot a 343 frissen debütált programjának kampányában, hónapokkal a funkció teljes, hivatalos megjelenése előtt.

A Twitterre feltöltött videóban a nobleactual nevű felhasználó néhány másodpercig a Halo Infinite kampányában futó osztott képernyős többjátékos módot prezentálta. Meg kell jegyezni viszont, hogy a többjátékos mód aktiválása után komoly korlátozásokkal és kockázatokkal kell számolnod. Először is, nem tudsz előrehaladni a kampány történetében, ha egy második játékos is a játékban van. A második játékosnak pedig nem lesz HUD-ja.Tehát alapvetően csak a világot fogod tudni bejárni a második játékossal, anélkül, hogy bármiben is előrehaladnál. Ráadásul nobleactual szerint ez, mivel úgy találta, hogy a mentései nem voltak hajlandóak betölteni, miután 10 órán át játszottak a glitch-csel.