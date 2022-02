Egy friss pletyka szerint még februárban kapunk egy friss trailert a Starfieldhez

A Bethesda Game Studios legújabb nyílt világú RPG-jéhez, a Starfield hez a hírek szerint még ebben a hónapban új trailer érkezik, aminek pont ideje lenne, lévén elviekben még idén novemberben kiadják.

Az elmúlt egy év során a Bethesda továbbra is elég nyíltan beszélt a Starfield ről. Nem csak arról tudunk már, hogy mikor jelenik meg a játék, de a stúdió illetékesei továbbra is hangsúlyozták, hogy hamarosan további információk érkeznek a projektről.A 4chanról indult pletyka szerint az egyik felhasználó azt sugallta, hogy a Bethesda. Ez elsősorban azért van így, mert mindkét játék ugyanazon a napon, azaz november 11-én fog megjelenni, ha egyszer a Starfield tényleg megjelenik.Ezt szem előtt tartva a felhasználó kijelentette , hogy 2022. február 23-án egy új trailer fog megjelenni a Starfield ről. Ez azért van így, mert még 2011-ben a Bethesda ugyanezen a napon adott ki egy új trailert a Skyrimhez is.