Egy friss jelentés szerint a játékfejlesztőket nem érdeklik az NFT-k és a kriptopénzek

A GDC legújabb State Of The Game Industry jelentéséből kiderül, hogy a játékfejlesztőket nem érdeklik az NFT-k és a kriptopénzek - az NFT-k már eddig is megosztónak bizonyultak az iparágban, mivel sok nagy stúdió a játékosok kritikája ellenére is hajlik a technológiára.

felmérés során megkérdezett fejlesztők 70 százaléka azonban nem érdeklődik az NFT-k iránt,. Továbbá a válaszadók túlnyomó többsége kritizálta az új technológiát az átverési lehetőségek, a környezeti hatások és a monetizációval kapcsolatos aggályok miatt.Az egyik válaszadó szerint ez egy még a célját kereső technológia. Az embereket érdekelni fogja, mint szerencsejáték, hogy pénzt keressenek vele, de nincs elég nagy közigény ahhoz, hogy tényleges fizetőeszköz legyen.Egy másik válaszadó pedig azt mondta, hogy közösen meg kellene állapodniuk abban, hogy betiltják a blokklánc-alapú technológiák használatát az iparágban, mert rendkívül negatív környezeti hatásuk van.