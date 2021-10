Egy felmérés szerint a magyar gyerekek háromnegyede videojátékozik

Egy friss kutatás során a gyerekek videojátékozási szokásait és az ehhez kapcsolódó témákat vizsgálták, és az online kérdőívet több mint 800 szülő és nagyjából 600 gyermek töltötte ki.

A Good Gamer felmérés kimutatta, hogy a 6-18 éves magyar gyerekek 76%-a videojátékozik, sőt mi több, azoknak a szülőknek, akik maguk is játszanak, nagyobb eséllyel játszik a gyereke is. Konkrétan, míg a nem játszó szülőknek csak az 55%-a.Emellett a kutatás során az is kiderült, hogy a gyerekek 74%-a okostelefonon játszik a legtöbbet, míg a második legnépszerűbb platform a konzol a maga 42%-ával. Laptopon, PC-n és tableten a megkérdezett gyerekek egyharmada játszik. Sport- és versenyjátékokkal valamint stratégiai címekkel játszanak a legtöbben, ugyanakkor a shooter is a populárisabb zsánerek közé tartozik.Az eNet által készített felmérésből az is kiderül, hogy a 6-18 éves gyerekek 24%-a legalább naponta, 12%-uk pedig akár naponta többször is leül játszani. A megkérdezettek 32%-a hetente többször játszik, ugyanakkor nem naponta élnek a hobbijuknak. MindeközbenVégül, de nem utolsó sorban, az is kiderült, hogy a megkérdezett gyerekek 75%-ával nem gyakran, de előfordult már, hogy elmulasztotta az olyan napi teendőit a játék miatt, mint a leckeírás vagy az elpakolás. Ezenfelül a 65%-uknál megesik néha, hogy idősebbeknek való alkotásokkal játszanak.