Egy évekkel ezelőtt eltűnt The Game Awards díj került elő a napokban

Érdekes sztorival állt elő a nagyvilág számára a PresigelsKey Youtube csatorna üzemeltetője, bizonyos Ryan B, aki azon túl, hogy óriási rajongója a The Game Awards díjátadónak, most beírta a nevét az esemény történelemkönyvébe is.

Mindezt egy rejtély megoldásával, történt ugyanis, hogy 2018-ban szőrén-szálán eltűnt az átadást követően az akkori év legjobb független fejlesztésű játékáért járó szobrocska, amit egyébként a Celeste nyert meg, de a készítők soha nem csodálhatták a stúdióban ezt a különleges elismerést.Ez a helyzet azonban most megváltozott, a streamernek ugyanis sikerült ráakadnia a világhálón a szobrocskára, és bár kifejezetten szkeptikus volt, amikor 375 dollárért megvásárolta - pláne amiért az eladó inkább autóalkatrészekben utazott az eBay-en -, azonban megkockáztatta a dolgot, és nagy meglepetésére a valódi szobor jutott el hozzá.Bár a streamer szívesen megtartotta volna az ereklyét, ő mégis úgy határozott, hogy visszaadja azt a jogos tulajdonosának, így, amiért cserébe nemcsak kifizették Ryan minden költségét, de még ajándékokkal is elhalmozták.

