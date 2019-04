Egy előfizetésbe foglalja a Microsoft a Game Pass-t és az Xbox Live-ot

A Microsoft ismételten megpróbálna a szolgáltatásai kapcsán machinálni valamit, ezúttal egy jól ismert szivárogtató, hoXod posztolt Twitteren egyet, miszerint hamarosan megvalósul a már régóta rebesgetett, Xbox Live Goldot és Xbox Game Pass-t összefoglaló előfizetés.

Xbox Game Pass Ultimate = Xbox Live Gold + Xbox Game Pass.

$14.99/month, special price for Insiders = $1/month until release. ? WalkingCat (@h0x0d) 2019. április 5.



Az Xbox Live Gold Ultimate névre hallgató tagság részleteit árakkal is megdobta emberünk, miszerint 15 dollárért fogják kínálni egy hónapra, ráadásul gyakorlatilag mérget vehetünk rá, hogy valóban készülődik a kérdéses kombó, merthogy a Thurrott és a The Verge is beszámolt a tagság érkezéséről.Jelenleg a legtöbben úgy vélik, hogy ezt a lemezolvasó nélküli Xbox One S All-Digital Editionnel együtt fogják élesíteni, amit pedig májusra pletykálnak. Egyelőre