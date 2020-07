Egy elemzés szerint a nagy kiadók teljesen jól megvannak E3 nélkül is

Sokunk szíve fáj, amiért az idei nagy bejelentések nem az E3 keretein belül történnek, tekintve hogy a helyszíni közönséghangulat rengeteget tud dobni egy-egy leleplezésen, ám a Superdata elemzései szerint a kiadók teljesen jól megvannak a kérdéses expó nélkül is.

A júniusi PS5 event például a legnagyobb átlaggal rendelkező néző/perc statisztikával büszkélkedhet, amit nagyjából 1,5 millió ember nézett minden egyes minutumban. A Ubisoft Forward is hasonló eredményekkel bír, ott az E3-as 0,75 millió néző/perccel szemben idén a digitális eventen 1,02 millió néző/perc adatot tudtak produkálni.Utóbbihoz nyilván hozzásegített az ingyen Watch Dogs 2 kínálat is, ahogyan azt a Superdata csapata is megjegyzi. Ennek ellenére például a PC Gaming Show kevesebb megtekintővel bírt, mint mondjuk tavaly. Az elemzés arra is kitér, hogy, de a nagyok vígan lubickolnak.