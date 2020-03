Egy egyszerű parancs segítségével VR headset nélkül is játszható a Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx elképesztő népszerűségnek örvend a kritikusok között, és orbitális eladásokat produkálna, ha nem VR-játékként bukkant volna fel, mely problematikát egy játékosnak most talán sikerült áthidalnia.

Tyler McVicker, a Valve News Network alapítója ugyanis véletlenszerűen felfedezte, hogy a játék konzoljába többféle parancs is beírható, így például tökéletesen működik a "vr_enable_fake_vr_test", melynek alkalmazását követően a Half-Life: Alyx , méghozzá billentyűzettel és egérrel, mint egy szokványos FPS.Emberünk az alábbi videó részeként bizonyítja is a dolgot, ezáltal több másodpercen keresztül láthatjuk, hogy Tyler ilyen formában nyúzza a játékot, amire a Valve egyelőre még nem reagált, de ha tényleg csak ennyi az egész, akkor nem kizárt, hogy rengetegen szerzik majd be az alkotást VR headset nélkül is.