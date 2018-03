Egy dollárt sem keres az A Way Out-tal az EA

Bár az EA-t sokan úgy azonosítják, mint a kiadó, aki mindenben csak a hasznot látja, azonban a hírek szerint az általuk támogatott indie játékok esetében ez korántsem igaz feltételezés.

Olyannyira nem, hogy Josef Fares, az A Way Out című kooperatív akciójáték alkotójaként elmondta, hogy bár a program az EA Originals részeként jelenik meg, azonban az EA egyetlen dollárt sem keres vele, sőt mi több, az alkotó a The Sixth Axis-nak nyilatkozva még azt is elárulta, hogy, ezáltal még abba is belementek, hogy egy megvásárolt példányt egyszerre akár két játékos is használhasson.Fares hozzátette még, hogy az EA nem szólt bele a munkába, a játékmenetbe, de még a határidőkbe sem, egyszóval belepumpálták a pénzt, de hagyták nyugodtan dolgozni a fejlesztőket, ami nemhogy tőlük, de úgy általánosságban minden kiadótól meglepő húzás.Persze valamilyen formában azért biztos profitál majd ebből az egészből az EA - maximum nem közvetlenül -, de ez legyen az ő problémájuk, hiszen nekünk a legfontosabb most az, hogy az A Way Out már március 23-án, azaz jövő héten megjelenhet PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.