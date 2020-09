Egy csomagban jelenik meg újra az Ori and the Blind Forest és az Ori and the Will of the Wisps

Nagyszerű hírek érkeztek az Ori-sorozat háza tájáról, hiszen azon túl hogy Nintendo Switch-re is elérhetővé vált az Ori and the Will of the Wisps , megtudtuk továbbá, hogy a játék az előző résszel összezárva hamarosan egy csomagban jelenhet meg újra.

az Ori Collector's Edition névre keresztelt csomagot az iam8bit csapata vállalta magára a Moon Studios és az Xbox Game Studios engedélyével, a pakkban pedig helyet kapott az Ori and the Blind Forest és az Ori and the Will of the Wisps , méghozzáEnnek megfelelően a PC-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenő gyűjteményes kiadásban lesz egy Ku kitűző, egy sketchekkel teli füzet, ritka művészet kártyák, egy guidebook, de még egy digitális kód is a játék zenéihez, miközben az egészet látványos gyűjtői dobozkába tette a gyártó.