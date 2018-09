Egy be nem jelentett Telltale Games-es játék is a kukában végezte

Többnyire a Telltale játékai ugyanarra a sémára épültek, szerteágazó sztorikkal szolgáltak, melyeknek a körítése minden egyes játékkal más és más volt, azonban ez nem azt jelenti, hogy a srácok soha nem akarták új dolgokba vágni a fejszéjüket.

A stúdió egy olyan projekttel szeretett volna előállni, ami procedurális történetmeséléssel bírt volna, melynek lényege, hogy a döntéseink kihatással vannak magára a játékmenetre is, ezáltal minden egyes újrajátszás alkalmával más élményt kapott volna a játékos.Alexis Kennedytől származik az információ, aki a BioWarenél dolgozott, mikor is 2017-ben megkereste őt a mára már bezárt cég, és egy zombis játékot akartak összerakni a már említett technikával, melynek semmi köze nem lett volna a The Walking Deadhez.A bázismenedzselés és a nyersanyag gyűjtögetés is fontos mechanika lett volna, és sokkal inkább a gameplayre helyezték volna a hangsúlyt, azonban Kennedy elmondása alapján, a másik gond pedig az, hogy a procedurális történetmeséléshez rengeteg munkát kellett volna az írásba ölniük, hogy ne váljon túl repetitívvé a játék.Bár már márciusban elkaszálták a projektet, mindenképp érdekes, hogy ilyenben is gondolkozott a megboldogult stúdió, és hajlandóak lettek volna kimozdulniuk a komfort zónájukból.