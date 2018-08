Egy be nem jelentett játékon is ügyködik a Remedy

Nem teketóriázik mostanában a Remedy, lévén kiderült, hogy a Control és a CrossFire 2 sztori módjának fejlesztése mellett - no meg ugye a Northlight Engine-en is ügyködnek - egy harmadik játékon is dolgoznak jelenleg.

Az információra a gamescomon derült fény, ahol bár nem osztottak meg részleteket erről a még be nem jelentett játékról,, konkrétan a sötétben tapogatózunk jelenleg ennek kapcsán.A kölni rendezvényen egyébként szó esett az NVIDIA új real-time ray tracing technológiájáról, melyet természetesen a Control lal demóztak, egész látványos videó került ki belőle, nézzétek meg magatoknak is, a megjelenésig be kell érnünk ezekkel az apróságokkal, amit még mindig nem tudunk, mikor következik be.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>