Egy apa The Legend of Zelda: Breath of the Wild játszóházat épített a gyermekeinek

Simán pályázhatna az év apukájának díjára az az édesapa, aki nemcsak igazi időmilliomos, hanem mindemellett a kreativitásnak sincs hiányában, lévén felépített a saját gyermekei számára egy elképesztően látványos, videojátékos témájú játszóházat.

Hősünk ugyanis nem kis rajongással, de megtervezett és kivitelezett egy a The Legend of Zelda: Breath of the Wild által ihletett házikót, ami kívül és belül egyaránt a hyliai építészet sajátosságait állította a középpontba, így valóban bármelyik játékbeli lakóház kiköpött mása lehetne.Ezen felül dugig van igazi rajongói csemegével, legyen szó Link fegyvereiről vagy Majora maszkjáról, miközben az alábbi videón az egész építési folyamatot szemügyre vehetjük, és azért kiderül közben, hogy apukánknak bizony van némi fogalma a The Legend of Zelda világáról.

