Ismét megmutatta magát mozgás közben a Sniper Ghost Warrior Contracts , avagy a CI Games népszerű FPS-játékának aktuális epizódja, melyben a Kolchak kikötőben ismerhetjük meg a mesterlövészek életének nehézségeit.

A kérdéses videó mintegy 20 percen keresztül prezentál nekünk egy küldetést, ezáltal nemcsak a látványt, hanem a játékmenet sajátosságait egyaránt szemügyre vehetjük benne több aspektusból is, mely változatosság eddig is jellemezte a szériát.Ha megtetszett a látvány, a Sniper Ghost Warrior Contracts PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!