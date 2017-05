Egészen látványos gameplay trailert kapott az MXGP3

A Milestone munkatársai bemutatták a legújabb gameplay trailert az MXGP3-ról, ami harmadszorra egy meglepően kellemes motoros videojátéknak ígérkezik, sok-sok sárdagasztással és trükközéssel a középpontban.

Bár az alábbi felvétel alig másfél perces lett, ellenben, miközben meggyőződhetünk a hangok és a grafika minőségéről, aminek részeként kiderül például, hogy motorunk nemcsak realisztikusan viselkedik a pályán, hanem kereke nyomokat is hagy a földben, noha az nem ismert, hogy ezek az újabb körök alatt mennyire befolyásolják majd gépünk tulajdonságait.Az MXGP3: The Official Motocross várhatóan május 30-án, tehát még ebben a hónapban megjelenhet majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is,

Nézd nagyban ezt a videót!