Egészen látványos gameplay trailert kapott a Kursk

Lassan célegyenesbe ér a Kursk i atomtengeralattjáró katasztrófáját klasszikus kalandjátékos formában feldolgozó Kursk című videojáték, melyről a készítők most egy újabb videót hoztak, ami csak úgy dúslakodik a gameplay felvételektől.

A Jujubee által készített alkotás érdekessége, hogy dokumentumfilmes jelleggel igyekszik feldolgozni a tengeralattjáróval történteket, ezáltal bár a finálé mindenki számára ismert, azonban most úgy élhetjük át a szörnyűségeket, mintha mi is ott lettünk volna a fedélzeten.Persze a történetben van egy kis csavar, ezáltal nem a legénység egyik tagját, hanem egy kémet irányítunk majd a játékban, aminek jóvoltából nemcsak a tengeralattjáró működéséről, hanem minden kapcsolódó dologról meg kell tudnunk bizonyos részleteket.Ha tetszik a látvány, a Kursk október 11-én érkezik PC-re, de később konzolokra egyaránt számíthatunk majd rá, sőt pofátlan módon DLC-k is várhatók hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!